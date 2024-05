La Soluzione ♚ Sottili strisce di carne in padella

: STRACCETTI

Sottili strisce di carne in padella

Curiosità su Sottili strisce di carne in padella: Cucinata in vari modi: arrostita (alla griglia o in padella), al forno, fritta (generalmente a cotoletta), in umido. la carne di maiale viene lavorata in vari... La stigghiola è un tipico piatto della cucina siciliana, che ha come ingrediente base le budella (in particolare quelle di agnello). È un prodotto tipico siciliano, che gode di riconoscimento ufficiale, grazie all'inserimento nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Diffuso anche in Calabria, specialmente nel sud della regione, con la medesima denominazione ma differente metodo di preparazione.

