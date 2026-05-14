Piatto a base di carne capperi e maionese
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Piatto a base di carne capperi e maionese' è 'Vitello Tonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VITELLO TONNATO
Perché la soluzione è Vitello Tonnato? Il vitello tonnato è un piatto tradizionale della cucina italiana, apprezzato per la sua combinazione di sapori delicati e intensi. Si tratta di fettine di carne di vitello cotte e poi condite con una salsa cremosa a base di maionese, tonno e capperi, che conferiscono un gusto unico e raffinato. La preparazione richiede attenzione e cura, poiché la consistenza e l'equilibrio tra gli ingredienti sono fondamentali per ottenere un risultato perfetto. È spesso servito come antipasto elegante.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piatto a base di carne capperi e maionese". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Piatto a base di carne capperi e maionese nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Vitello Tonnato
Quando la definizione "Piatto a base di carne capperi e maionese" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piatto a base di carne capperi e maionese" conferma che la soluzione 'Vitello Tonnato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Vitello Tonnato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piatto a base di carne capperi e maionese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vitello Tonnato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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