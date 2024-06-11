Strisce di cuoio

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strisce di cuoio' è 'Cinghie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINGHIE

Vuoi approfondire la risposta Cinghie? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Strisce di cuoio
  • Risposta: CINGHIE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Strisce di cuoio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cinghie

La definizione "Strisce di cuoio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cinghie'.

Le 7 lettere della soluzione

C Como
I Imola
N Napoli
G Genova
H Hotel
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Cinghie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Strisce di cuoio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.