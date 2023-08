Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISTMI

Significato/Curiosita : Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti

Pronuncia le note musicali. per combattere impugna due spade sottili. come suo fratello minore, nel tempo si rivela più maturo ed affidabile di quanto non... Tagliato dal canale di panama, un'opera artificiale lunga 81,1 km. altri istmi noti sono: l'istmo di catanzaro, in italia, punto più stretto della penisola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le sottili strisce di terra che possono unire due continenti : sottili; strisce; terra; possono; unire; continenti; Taglio di ortaggi a sottili striscioline fra; Tagli lunghi e sottili in una materia dura; sottili mete; sottili fogli metallici; È sottili ssima in certe matite; Sergio delle strisce con Bobo; Attraversa sulle strisce ; strisce che compongono il parquet; Antilope dal manto a strisce ; Ornate con strisce ; Il punto più settentrionale della terra ; È il monte più alto della terra ; La terra che fu la meta delle Crociate; La terra degli sherpa; Sotterra neo della banca; Si possono versare calde; possono essere chiusi da gemelli; Cani che possono essere napoletani e inglesi; Quelli delle camicie possono chiudersi coi gemelli; possono essere screpolate o a canotto; unire con la colla; unire più elementi in laboratorio; Un tempo punire un soldato per educarne nove; Punire il contravventore; unire una pianta con un altra; Si estendono tra i continenti ; Gli spostamenti dei continenti ; Uno dei continenti ; Monti fra due continenti ; Sottile striscia di terra tra due continenti ;

