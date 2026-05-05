Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco' è 'Kebab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KEBAB

Perché la soluzione è Kebab? Il kebab è un piatto di carne arrosto tagliata a strisce, di origine turca, molto apprezzato in diverse cucine internazionali. La carne, solitamente di agnello, manzo o pollo, viene cotta su spiedi verticali o griglia e poi affettata in modo sottile. Questo piatto si distingue per il suo sapore intenso e speziato, spesso accompagnato da pane, verdure e salse. La sua preparazione e presentazione lo rendono un alimento molto diffuso e amato in tutto il mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Kebab

Se la definizione "Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco" conferma che la soluzione 'Kebab' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Kebab

K Kappa E Empoli B Bologna A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carne arrosto tagliata a strisce dal nome turco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kebab' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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