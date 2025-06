Carne cruda a fette sottili nei cruciverba: la soluzione è Carpaccio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Carne cruda a fette sottili' è 'Carpaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARPACCIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Carpaccio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Carpaccio.

Perché la soluzione è Carpaccio? Il carpaccio è un piatto elegante e raffinato, nato in Italia, che consiste in fettine sottili di carne cruda, solitamente manzo, servite con condimenti come limone, olio d'oliva e rucola. Il suo nome deriva dal colore rosso vivo e dalla delicatezza delle fette, che si sciolgono in bocca. Ideale per un antipasto leggero e gustoso, rappresenta un classico della cucina italiana.

Se "Carne cruda a fette sottili" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

A I R A I I R B A C N F Mostra soluzione



