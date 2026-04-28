Segnate con strisce

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Segnate con strisce' è 'Listate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTATE

Perché la soluzione è Listate? Le liste sono spesso rappresentate mediante segni grafici come linee o strisce che precedono ogni voce. Questi simboli aiutano a distinguere facilmente ogni elemento, rendendo il testo più chiaro e ordinato. Le listate sono utili per organizzare informazioni, elencare punti importanti o suddividere contenuti complessi in parti gestibili. La presenza di queste linee permette di evidenziare ogni singola voce e facilitare la lettura, creando una struttura visivamente riconoscibile e funzionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segnate con strisce". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Segnate con strisce nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Listate

La soluzione associata alla definizione "Segnate con strisce" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segnate con strisce" conferma che la soluzione 'Listate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Listate

L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segnate con strisce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Listate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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