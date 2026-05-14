Antipasto piemontese di carne bianca sott olio

Home / Soluzioni Cruciverba / Antipasto piemontese di carne bianca sott olio

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Antipasto piemontese di carne bianca sott olio' è 'Tonno Di Coniglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TONNO DI CONIGLIO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Tonno Di Coniglio? Il tonno di coniglio è un antipasto tipico della cucina piemontese, preparato con carne bianca di coniglio immersa in olio. Questa preparazione permette di conservare la carne, esaltandone il sapore delicato e la consistenza tenera. Il piatto si caratterizza per la sua semplicità e per l'intenso aroma che deriva dall'olio che avvolge i pezzi di carne. Viene spesso servito come antipasto per aprire i pasti con un tocco di tradizione locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antipasto piemontese di carne bianca sott olio". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Antipasto piemontese di carne bianca sott olio nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Tonno Di Coniglio

Per risolvere la definizione "Antipasto piemontese di carne bianca sott olio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antipasto piemontese di carne bianca sott olio" conferma che la soluzione 'Tonno Di Coniglio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Tonno Di Coniglio

T Torino O Otranto N Napoli N Napoli O Otranto D Domodossola I Imola C Como O Otranto N Napoli I Imola G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antipasto piemontese di carne bianca sott olio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tonno Di Coniglio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Può finire sott olioPesce che finisce sott olioUn piatto di carne bianca con peperoncinoParti di tonno sott olioFiniscono sott olio