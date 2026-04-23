Una macchina che taglia in sottili striscioline

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una macchina che taglia in sottili striscioline' è 'Trinciatrice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRINCIATRICE

Perché la soluzione è Trinciatrice? Una trinciatrice è un dispositivo progettato per trasformare materiali di varia natura in sottili striscioline o frammenti. Utilizzata spesso in agricoltura, questa macchina permette di tagliare paglia, erba o altre piante, facilitando il compostaggio o l'alimentazione animale. La sua struttura comprende lame o coltelli affilati che ruotano rapidamente, riducendo i materiali in parti più piccole. La trinciatrice rappresenta uno strumento indispensabile per semplificare operazioni di lavorazione e gestione delle risorse agricole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una macchina che taglia in sottili striscioline". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una macchina che taglia in sottili striscioline nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Trinciatrice

Per risolvere la definizione "Una macchina che taglia in sottili striscioline", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una macchina che taglia in sottili striscioline" conferma che la soluzione 'Trinciatrice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Trinciatrice

T Torino R Roma I Imola N Napoli C Como I Imola A Ancona T Torino R Roma I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una macchina che taglia in sottili striscioline" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trinciatrice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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