La Soluzione ♚ Grande porto del Sudafrica

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Grande porto del Sudafrica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DURBAN

Curiosità su Grande porto del sudafrica: Delle fonti. voce principale: sudafrica. il sudafrica viene oggi considerato, grazie alla sua storia, come la regione del mondo che più probabilmente merita... Durban (in zulu eThekwini) è una città portuale del Sudafrica; si trova sulla costa indiana del Paese; è il capoluogo della municipalità metropolitana di Ethekwini, amministrativamente facente parte della provincia di KwaZulu-Natal. Con circa 3,4 milioni d'abitanti è la terza città più popolosa del Sudafrica e il suo porto è il più grande e importante del Paese nonché il terzo dell'emisfero sud per stivaggio container marittimi.

