La Soluzione ♚ Città portuale del Sudafrica orientale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Città portuale del Sudafrica orientale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DURBAN

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Citta portuale del sudafrica orientale: Delle fonti. durban (in zulu ethekwini) è una città portuale del sudafrica; si trova sulla costa indiana del paese; è il capoluogo della municipalità metropolitana... Durban (in zulu eThekwini) è una città portuale del Sudafrica; si trova sulla costa indiana del Paese; è il capoluogo della municipalità metropolitana di Ethekwini, amministrativamente facente parte della provincia di KwaZulu-Natal. Con circa 3,4 milioni d'abitanti è la terza città più popolosa del Sudafrica e il suo porto è il più grande e importante del Paese nonché il terzo dell'emisfero sud per stivaggio container marittimi.

Altre Definizioni con durban; città; portuale; sudafrica; orientale;