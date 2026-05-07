La città con Oneglia e Porto Maurizio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città con Oneglia e Porto Maurizio' è 'Imperia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPERIA

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Perché la soluzione è Imperia? Imperial è una città situata sulla costa ligure, formata dall'unione di due antiche località, Oneglia e Porto Maurizio. Questo centro urbano è noto per il suo patrimonio storico e culturale, che si manifesta nelle sue architetture e nelle tradizioni locali. La presenza di porti e infrastrutture favorisce il commercio e il turismo, rendendo Imperia un importante punto di riferimento nella regione. La sua posizione strategica ha contribuito allo sviluppo economico e sociale nel corso dei secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città con Oneglia e Porto Maurizio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La città con Oneglia e Porto Maurizio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Imperia

La soluzione associata alla definizione "La città con Oneglia e Porto Maurizio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città con Oneglia e Porto Maurizio" conferma che la soluzione 'Imperia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Imperia

I Imola M Milano P Padova E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città con Oneglia e Porto Maurizio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imperia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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