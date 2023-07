Città col porto più grande d Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città col porto più grande d Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROTTERDAM

Significato/Curiosita : Citta col porto piu grande d europa

Seconda città più popolosa della germania, dopo la capitale berlino, ed è anche la città non-capitale più popolosa dell'unione europea. il porto di amburgo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rotterdam (disambigua). rotterdam (afi: /rotter'dam/ o /'rtterdam/; in olandese [rtr'dm]... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Città col porto più grande d Europa : città; porto; grande; europa; città sarda meta di un intensa migrazione veneta; Una città sul Verbano; città e porto della Catalogna; La città dei Krupp; La città del Nordafrica con Piazza Tahrir; Città e porto della Catalogna; Si suona al porto ne; porto del Suditalia; Capitaneria di porto ; Muraglione del porto ; Raggiunsero la massima potenza con Cangrande I; Secondo grande zza; Fa grande un restaurant; grande città del sud della Francia; La Santa di un grande monastero di Napoli; Introdusse in europa la numerazione araba; Popolo zingaro che giunse in europa nel Medioevo; Prima si chiamava Coppa Uefa: europa ing; Ha vinto l europa League nel 2015 2016; Il dittongo d europa ;

Cerca altre Definizioni