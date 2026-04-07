Storica regione del Sudafrica

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Storica regione del Sudafrica' è 'Transvaal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSVAAL

Perché la soluzione è Transvaal? Il Transvaal è una regione storica del Sudafrica, situata nell'area centrale del paese. Questa regione ha un ruolo importante nella storia dell'epoca coloniale e delle successive lotte per l'indipendenza. Durante il periodo coloniale, il Transvaal fu al centro di numerosi eventi e conflitti che influenzarono la storia nazionale. La sua importanza deriva dal suo passato come repubblica indipendente e dalla ricchezza mineraria, in particolare di oro e diamanti, che ne hanno segnato lo sviluppo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storica regione del Sudafrica". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Storica regione del Sudafrica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Transvaal

La definizione "Storica regione del Sudafrica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storica regione del Sudafrica" conferma che la soluzione 'Transvaal' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Transvaal

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona V Venezia A Ancona A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storica regione del Sudafrica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transvaal' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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