La Soluzione ♚ Può essere in pelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Può essere in pelle. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUBBOTTO

Curiosità su Puo essere in pelle: La finta pelle o similpelle e a volte vinilpelle è una pelle sintetica e può essere un tessuto impregnato/spalmato con resine poliuretaniche (chiamata... La giubba, il giubbetto o giubbotto è un indumento di cotone o di lana internamente ricoperto da una fodera, che si indossa per ricoprire il torso e le braccia, sopra la giacca e sotto l'impermeabile, e le cui dimensioni generalmente si fermano alla vita ma in alcuni casi possono ricoprire la parte superiore dei pantaloni.

