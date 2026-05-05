Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe' è 'Solette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOLETTE

Perché la soluzione è Solette? Le solette sono elementi inseriti all’interno delle scarpe, generalmente realizzati in pelle o tessuto, e si trovano sul fondo. La loro funzione principale è quella di offrire comfort e supporto alla pianta del piede durante l’uso quotidiano. Le solette possono essere rimovibili o fisse e sono spesso utilizzate per migliorare la vestibilità delle calzature o per correggere eventuali problemi ortopedici. La loro presenza è fondamentale per garantire una camminata più confortevole e salutare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Solette

Per risolvere la definizione "Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe" conferma che la soluzione 'Solette' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Solette

S Savona O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sagome in pelle o tessuto sul fondo delle scarpe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Solette' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le costruiscono i muratori tra un piano e l altroIl fondo delle scarpeDà una pelle per scarpe e borsetteUn tessuto per scarpe leggereRettile che fornisce una pelle per fabbricare scarpe e borsetteBovidi la cui pelle si usa per guanti e scarpe