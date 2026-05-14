Incisa sulla pelle

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Incisa sulla pelle' è 'Tatuata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATUATA

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Perché la soluzione è Tatuata? Quando si parla di una persona con un segno permanente sulla pelle, si fa riferimento a un disegno o scritta che rimane intatta nel tempo. Questa caratteristica si collega strettamente a ciò che si intende con il termine tatuata, poiché indica appunto un’immagine o un testo inciso sulla pelle. La presenza di un tatuaggio può rappresentare un ricordo, un simbolo personale o una scelta estetica. La capacità di incidere sulla pelle permette di mantenere per sempre un ricordo speciale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incisa sulla pelle". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Incisa sulla pelle nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tatuata

Se la definizione "Incisa sulla pelle" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incisa sulla pelle" conferma che la soluzione 'Tatuata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tatuata

T Torino A Ancona T Torino U Udine A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incisa sulla pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tatuata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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