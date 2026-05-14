Lo è ogni sostanza che irrita la pelle

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è ogni sostanza che irrita la pelle' è 'Urticante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URTICANTE

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Perché la soluzione è Urticante? Una sostanza chiamata urticante provoca irritazione sulla pelle, producendo fastidio e prurito. La sua presenza può derivare da sostanze chimiche o naturali che, entrando in contatto con la pelle, attivano reazioni cutanee dolorose. Questa caratteristica la distingue da altre sostanze meno aggressive, poiché la sua azione causa gonfiore, rossore e sensazioni sgradevoli. La capacità di irritare la pelle è il suo tratto principale, rendendola riconoscibile e temuta da chi ha la pelle sensibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è ogni sostanza che irrita la pelle". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo è ogni sostanza che irrita la pelle nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Urticante

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è ogni sostanza che irrita la pelle" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è ogni sostanza che irrita la pelle" conferma che la soluzione 'Urticante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Urticante

U Udine R Roma T Torino I Imola C Como A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è ogni sostanza che irrita la pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Urticante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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