Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : GABBIONI

Significato/Curiosita : Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini

Stazioni di quadrata e di ceste lungo la strada romana da pavia a torino, in atti della società di archeologia e belle arti per la provincia di torino,... ingegnere del corpo reale del genio civile dal 1880 al 1929. i primi gabbioni a forma cilindrica furono costruiti ed installati da maccaferri, aventi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

