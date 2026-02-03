Pieno di pietre

Home / Soluzioni Cruciverba / Pieno di pietre

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pieno di pietre' è 'Sassoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSOSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pieno di pietre" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pieno di pietre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sassoso? Un luogo o una superficie coperta di ciottoli e rocce, difficile da attraversare o da calpestare. La parola descrive qualcosa di irregolare e ruvido, ricco di sassi e frammenti duri. Spesso si riferisce a terreni o sentieri ostici, dove il terreno è composto da piccoli massi. La presenza di molte pietre rende il cammino complicato e poco agevole, creando un ambiente sgradevole o pericoloso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pieno di pietre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassoso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Pieno di pietre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pieno di pietre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sassoso:

S Savona A Ancona S Savona S Savona O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pieno di pietre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è l alveo dei fiumiCosparso di ghiaiaLuogo pieno di alberiPieno fino all orloCon la brutta stagione ha il negozio pienoPieno di sospetti e preoccupazionePieno di aria