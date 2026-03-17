Le ceste per pescare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le ceste per pescare' è 'Nasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NASSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le ceste per pescare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le ceste per pescare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Nasse? Le NASSE sono strumenti utilizzati per catturare pesci, caratterizzati da una forma a rete o a gabbia pensata per immergersi nell'acqua e trattenere i pesci quando vengono catturati. Questi contenitori sono fondamentali per i pescatori, poiché facilitano l'estrazione del pescato senza danneggiarlo, garantendo una raccolta efficiente. La loro struttura permette di immergerle facilmente e di recuperarle senza complicazioni, rendendo le NASSE indispensabili in molte tecniche di pesca tradizionale.

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Le ceste per pescare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Nasse

La soluzione associata alla definizione "Le ceste per pescare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le ceste per pescare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Nasse:

N Napoli A Ancona S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le ceste per pescare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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