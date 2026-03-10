Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista

Home / Soluzioni Cruciverba / Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista' è 'Opus Incertum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPUS INCERTUM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Opus Incertum? L'opus incertum è una tecnica costruttiva che si caratterizza per l'uso di pietre di forma irregolare, disposte senza un ordine preciso. Questa modalità di muratura permette di creare superfici robuste e visivamente suggestive grazie alla varietà di forme e dimensioni dei materiali impiegati. Spesso utilizzata in epoca romana, questa metodologia valorizza l'aspetto naturale delle pietre, conferendo un aspetto rustico e autentico alle strutture. La particolarità di questa tecnica risiede nella sua capacità di unire funzionalità estetica e resistenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Opus Incertum

Per risolvere la definizione "Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Opus Incertum:

O Otranto P Padova U Udine S Savona I Imola N Napoli C Como E Empoli R Roma T Torino U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un particolare tipo di muratura costituito da pezzi irregolari di pietre a vista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: In Borsa è un particolare tipo di contratto a premioParticolare tipo di figura geometrica con tre latiParticolare tipo di strumento musicale a tastieraParticolare tipo di cartaUn particolare tipo di barometro metallico