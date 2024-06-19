Pietre lavorate ad arte

SOLUZIONE: CAMMEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pietre lavorate ad arte" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietre lavorate ad arte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cammei? Le cammei sono antiche opere d'arte create incidendo o scolpendo pietre pregiate. Questi oggetti, spesso di grande raffinatezza, rappresentano ritratti, scene mitologiche o simboli, dimostrando maestria artigianale. Utilizzate come monili o decorazioni, le cammei conservano un valore storico e artistico importante. La loro lavorazione richiede abilità e precisione, rendendole testimonianze di un patrimonio culturale ricco e affascinante.

La soluzione associata alla definizione "Pietre lavorate ad arte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietre lavorate ad arte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cammei:

C Como A Ancona M Milano M Milano E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietre lavorate ad arte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

