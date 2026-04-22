Ceste portate sulla schiena

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ceste portate sulla schiena' è 'Gerle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERLE

Perché la soluzione è Gerle? Le gerle sono contenitori portati sulla schiena, tradizionalmente utilizzati in molte culture per trasportare merci o materiali. Questi oggetti sono progettati per adattarsi alle spalle e distribuire il peso in modo uniforme, facilitando il trasporto di carichi pesanti. La loro struttura permette di mantenere le mani libere e di affrontare percorsi accidentati con maggiore stabilità. Le gerle sono strumenti utili in contesti rurali, montani o durante escursioni, dove la mobilità e il peso sono elementi fondamentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ceste portate sulla schiena". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ceste portate sulla schiena nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gerle

Quando la definizione "Ceste portate sulla schiena" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ceste portate sulla schiena" conferma che la soluzione 'Gerle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gerle

G Genova E Empoli R Roma L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ceste portate sulla schiena" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gerle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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