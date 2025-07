Materiale naturale per realizzare ceste nei cruciverba: la soluzione è Vimini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materiale naturale per realizzare ceste' è 'Vimini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIMINI

Curiosità e Significato di Vimini

Vuoi sapere di più su Vimini? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vimini.

Perché la soluzione è Vimini? I vimini sono rami sottili e flessibili di piante come salice, acacia o castagno, utilizzati da secoli per creare cesti, contenitori e oggetti artigianali. Questo materiale naturale è apprezzato per la sua resistenza, leggerezza e bellezza rustica. La lavorazione dei vimini richiede abilità e tradizione, rendendo ogni pezzo unico e sostenibile. Un modo autentico per valorizzare l’artigianato e la natura.

Come si scrive la soluzione Vimini

Hai trovato la definizione "Materiale naturale per realizzare ceste" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

