La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pietre simili alle agate' è 'Onici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONICI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pietre simili alle agate" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pietre simili alle agate". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Onici? Gli onici sono pietre che appartengono alla famiglia delle calcedoni e si distinguono per la loro bellezza e varietà di colori. Questi minerali sono caratterizzati da bande o striature che creano disegni unici e affascinanti sulla loro superficie. La loro conformazione e i pattern distintivi li rendono molto apprezzati in gioielleria e arte ornamentale. La presenza di strati sovrapposti conferisce agli onici un aspetto che ricorda le agate, anche se si differenziano per alcune caratteristiche specifiche.

In presenza della definizione "Pietre simili alle agate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pietre simili alle agate" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Onici:

O Otranto N Napoli I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pietre simili alle agate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

