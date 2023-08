Involucro protettivo in vari materiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Involucro protettivo in vari materiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUAINA

Significato/Curiosita : Involucro protettivo in vari materiali

Trasparenti sia colorati) possono essere a vista, o invece nascoste da un involucro protettivo o da un carter. il ventilatore da soffitto può avere diverse velocità... Finiscono per condensarsi andando a formare le lamelle della guaina mielinica definitiva. la guaina mielinica avvolge gli assoni in modo discontinuo: si interrompe... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

