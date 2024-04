La Soluzione ♚ Coperto da un materiale protettivo o ornamentale

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Coperto da un materiale protettivo o ornamentale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIVESTITO

Curiosità su Coperto da un materiale protettivo o ornamentale: I tepali come elemento ornamentale di piatti e bevande. gli chef si dilettano ad abbellire i loro piatti proponendo i tepali o l’intero fiore del crocus... La saldatura a elettrodo rivestito (nella terminologia AWS è indicata come SMAW - Shielded Metal Arc Welding - ossia Saldatura ad arco con metallo protetto, mentre secondo normativa europea è codificata con il nº 111) è attualmente (2006) la tecnologia di saldatura più diffusa nel mondo, principalmente per i bassi costi delle apparecchiature e per la versatilità di impiego. Fra l'altro è il procedimento più adatto per essere impiegato all'aperto (quindi in cantiere).

