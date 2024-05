La Soluzione ♚ Involucro solubile che racchiude medicamenti La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAPSULA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAPSULA

Significato della soluzione per: Involucro solubile che racchiude medicamenti In microbiologia, la capsula è il rivestimento di numerose cellule batteriche. In anatomia, diverse strutture sono definite con tale nome: la capsula di Bowman, contenitore del glomerulo renale; la capsula interna, struttura anatomica cerebrale composta da sostanza bianca; la capsula articolare, manicotto di tessuto connettivo che riveste le articolazioni. In botanica, la capsula è il frutto secco che, giunto a maturazione, si apre lasciando fuoriuscire (o espellendo) il contenuto.

