La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le rimanenze dei materiali bellici' è 'Residuati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RESIDUATI

Curiosità e Significato di Residuati

La soluzione Residuati di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Residuati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Residuati? Residuati si riferisce alle rimanenze di materiali bellici, cioè quegli scarti o scorte di armi, munizioni o altri materiali militari che restano dopo un conflitto o un utilizzo. Sono oggetti che, non essendo stati impiegati o consumati, rimangono in magazzino o sul campo. È un termine spesso usato in ambito militare e storico per descrivere le tracce residue di attività belliche.

Come si scrive la soluzione Residuati

Stai cercando la risposta alla definizione "Le rimanenze dei materiali bellici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

D Domodossola

U Udine

A Ancona

T Torino

I Imola

