Sfoderata come una spada - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SGUAINATA

Significato/Curiosita : Sfoderata come una spada

Iaido; quest'ultima è una tecnica di scherma che consiste nel portare fendenti nel momento stesso in cui la spada viene sfoderata, per sfruttarne al meglio... Suo interno una lama di spada, solitamente uno stocco, che una volta sguainata, poteva essere usata per la difesa personale contro eventuali aggressori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sfoderata come una spada : sfoderata; come; spada; Quella sfoderata e più leggera; La lunga spada dei samurai; L astuccio della spada

