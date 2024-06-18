Tubicino medico usato per vari scopi nei cruciverba: la soluzione è Cannula

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tubicino medico usato per vari scopi' è 'Cannula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANNULA

Curiosità e Significato di Cannula

Hai risolto il cruciverba con Cannula? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cannula.

Come si scrive la soluzione Cannula

Stai cercando la risposta alla definizione "Tubicino medico usato per vari scopi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

U Udine

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M I O O S O N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOSOCOMIO" NOSOCOMIO

