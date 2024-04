La Soluzione ♚ Programma protettivo per PC

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Programma protettivo per PC. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANTIVIRUS

Curiosità su Programma protettivo per pc: Rigidi divenissero popolari sui pc, i floppy disk erano spesso usati per memorizzare anche il sistema operativo dei pc, il software applicativo e altri... Un antivirus è un software finalizzato a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi e malware per un computer come virus, adware, backdoor, BHO, dialer, fraudtool, hijacker, keylogger, LSP, rootkit, spyware, trojan, worm o ransomware. Generalmente tale tipo di programma non è in grado di proteggere totalmente un computer da tutte le minacce informatiche esistenti - attacchi cibernetici, Advanced Persistent Threat (APT), botnet, DDoS attack, phishing, scam, social engineering o spam - e quindi la sicurezza è generalmente offerta da prodotti compositi e servizi offerti dalle aziende produttrici di software.

Altre Definizioni con antivirus; programma; protettivo;