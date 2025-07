Amore lussurioso per i beni materiali nei cruciverba: la soluzione è Cupidigia

CUPIDIGIA

Curiosità e Significato di Cupidigia

Perché la soluzione è Cupidigia? CUPIDIGIA deriva da Cupido e indica un amore eccessivo e ossessivo per i beni materiali, quasi una passione lussuriosa che supera il valore delle emozioni autentiche. È un termine che descrive il desiderio smodato di ricchezze e oggetti di lusso, spesso a discapito di valori più profondi e spirituali. Un modo per mettere in guardia contro le insidie del materialismo sfrenato.

Come si scrive la soluzione Cupidigia

Stai cercando la risposta alla definizione "Amore lussurioso per i beni materiali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

P Padova

I Imola

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

