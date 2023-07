Sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOOMERANG

Significato/Curiosità : Sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia

Il boomerang è uno strumento tradizionale usato dagli indigeni dell'Australia. Si tratta di un oggetto curvo, solitamente fatto di legno, che può essere lanciato a mano. Grazie alla sua forma aerodinamica, il boomerang è progettato per tornare indietro al punto di partenza dopo essere stato lanciato. Gli indigeni australiani hanno padronanza nell'uso del boomerang, utilizzandolo per la caccia, il controllo delle mandrie di animali e in attività ricreative. L'abilità nel lanciare il boomerang richiede una tecnica precisa e una comprensione della fisica del volo dell'oggetto. Gli indigeni dell'Australia hanno tramandato queste conoscenze di generazione in generazione, rendendo il boomerang una parte importante della loro cultura e tradizione.

Altre risposte alla domanda : Sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia : sanno; lanciarlo; indigeni; australia; sanno tutti dov è nato Leopardi; Convinti di quel che sanno ; Quelli finti la sanno lunga; sanno stare al mondo; Abbondano nei discorsi di coloro che non sanno prendere una decisione; Il gaucho sa bene come lanciarlo ; Può lanciarlo solo il Papa; I gruppi di indigeni nella foresta amazzonica; indigeni cileni che si opposero ai conquistadores; Lo lanciano gli indigeni australiani; indigeni neozelandesi; Gli indigeni neozelandesi dalla pelle chiara e il viso allungato; Innocuo sauro australia no; Ne fa parte l australia ; L orsetto australia no; Lo Stato dell australia con Sydney; Grosso uccello australia no che depone uova verdi;

Cerca altre Definizioni