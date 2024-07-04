Vasta insenatura dell Australia settentrionale

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Vasta insenatura dell Australia settentrionale' è 'Golfo Di Carpentaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLFO DI CARPENTARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vasta insenatura dell Australia settentrionale" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vasta insenatura dell Australia settentrionale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Golfo Di Carpentaria? Il Golfo di Carpentaria è una grande insenatura che si apre nella parte settentrionale dell'Australia, creando un'ampia area di acque calme e poco profonde. Questo golfo rappresenta una delle principali caratteristiche geografiche della regione, offrendo habitat per numerose specie marine e influenzando il clima locale. La sua estensione e la sua importanza ecologica lo rendono un elemento distintivo del paesaggio australiano.

La definizione "Vasta insenatura dell Australia settentrionale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vasta insenatura dell Australia settentrionale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Golfo Di Carpentaria:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vasta insenatura dell Australia settentrionale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

