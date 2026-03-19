Poteva lanciarlo il mas

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Poteva lanciarlo il mas' è 'Siluro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SILURO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Poteva lanciarlo il mas" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poteva lanciarlo il mas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Siluro? Siluoro è una parola che si riferisce a un suono sordo e vibrante prodotto dalla vibrazione delle corde vocali, spesso associato a un'espressione di sorpresa o dolore. La sua caratteristica principale risiede nella capacità di comunicare emozioni intense senza l'uso di parole, attraverso un rumore breve e deciso. Questa voce si manifesta frequentemente in momenti di immediata reazione emotiva, diventando un elemento naturale del linguaggio umano. La sua presenza arricchisce le interazioni comunicative quotidiane.

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Poteva lanciarlo il mas nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Siluro

La definizione "Poteva lanciarlo il mas" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poteva lanciarlo il mas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Siluro:

S Savona I Imola L Livorno U Udine R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poteva lanciarlo il mas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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