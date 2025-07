Se si lancia torna indietro nei cruciverba: la soluzione è Boomerang

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Se si lancia torna indietro' è 'Boomerang'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOOMERANG

Curiosità e Significato... La parola Boomerang è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boomerang.

Perché la soluzione è Boomerang? Il boomerang è un oggetto curvo che, lanciato correttamente, torna indietro verso chi lo ha lanciato. Originario dell'Australia, viene usato come attrezzo da caccia o come gioco. La sua peculiarità sta nel design aerodinamico che permette di seguire un arco di ritorno, rendendolo unico tra gli strumenti di lancio. È un esempio affascinante di ingegneria antica e divertimento senza tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si lancia nel pericoloSi lancia su un azienda in BorsaSi lancia con lo sguardoUna crema per quando si torna dalla spiaggiaSi lancia con aria di rimprovero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se si lancia torna indietro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

G Genova

