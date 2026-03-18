Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere' è 'Antisportivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANTISPORTIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Antisportivo? L'aggettivo antisportivo descrive un atteggiamento di alcuni atleti che mostrano poca sportività, specialmente quando non riescono ad accettare la sconfitta. Questo comportamento si manifesta con atteggiamenti poco corretti, come proteste e comportamenti aggressivi, che compromettono lo spirito di lealtà e rispetto nel gioco. La mancanza di fair play e di rispetto verso gli avversari è indice di un atteggiamento antisportivo. La disciplina sportiva si basa sulla correttezza e sul rispetto reciproco.

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Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Antisportivo

Se la definizione "Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Antisportivo:

A Ancona N Napoli T Torino I Imola S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il comportamento di certi atleti che non sanno perdere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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