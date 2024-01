La definizione e la soluzione di: Un canide dell Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Della tasmania o lupo marsupiale o ancora lupo australe, era un marsupiale carnivoro vissuto in australia, tasmania e nuova guinea estintosi durante la...

Il dingo (Canis lupus dingo; al plurale dinghi o invariato) è un mammifero della famiglia dei canidi, introdotto dall'uomo in Australia. Presumibilmente la sua origine è asiatica. I primi resti fossili in Australia datano al 3500 a.C. e si ritiene di conseguenza che il dingo vi si sia stabilito in epoca precedente arrivando via mare insieme all'uomo. La morfologia del dingo non è cambiata nel corso di questi millenni, a riprova della mancanza di un allevamento selettivo da parte dell'uomo.

Il dingo è strettamente imparentato con il cosiddetto cane canoro della Nuova Guinea: il loro lignaggio, originario dell'arcipelago malese, si staccò dalla linea che evolvette poi nel cane domestico. Studi genetici hanno evidenziato che i dinghi dell'Australia settentrionale si staccarono dalla linea evolutiva del dingo del sud-est asiatico e del cane canoro nel 6000 a.C. e che queste due linee si divisero circa 500 anni dopo. L'ipotesi dello studio è che si siano verificate due massicce migrazioni di dinghi al tempo in cui la Piattaforma di Sahul che collega Australia e Guinea era facilmente attraversabile grazie al basso livello del mare.

Oltre che in Australia il dingo è presente anche in Thailandia, nel sud-est della Cina, nel Laos, in Malaysia, in Indonesia, in Vietnam, in Cambogia, nel Sumatra, nel Borneo, nelle Filippine, in Nuova Guinea e nel nord dell'India.

Italiano

Sostantivo

dingo ( approfondimento) m sing (pl.: dinghi)

(zoologia) , (mammalogia) carnivoro selvatico australiano della famiglia dei Canidi fornito di corto pelame

Sillabazione

dìn | go

Pronuncia

IPA: /'dingo/

Etimologia / Derivazione

lemma di origine australiana

Termini correlati

(Canidi) volpe, cane, lupo, coyote, sciacallo, licaone

Iperonimi