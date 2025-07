Lo lanciano gli Australiani nei cruciverba: la soluzione è Boomerang

Perché la soluzione è Boomerang? Il boomerang è uno strumento tradizionale australiano, progettato per tornare indietro quando viene lanciato correttamente. Originario degli aborigeni, simboleggia ingegno e precisione. Spesso associato all’Australia, il boomerang rappresenta anche un gioco o un attrezzo di caccia ancestrale. È un esempio affascinante di come antiche tecniche possano ancora sorprendere oggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo lanciano gli indigeni australianiLo sono gli australiani e i neozelandesiLo lanciano i naufraghiLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

