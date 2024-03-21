Il cane selvatico dell Australia

Sara Verdi | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cane selvatico dell Australia' è 'Dingo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DINGO

Come completare la definizione

  • Definizione: Il cane selvatico dell Australia
  • Risposta: DINGO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: D____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: O

Definizione: "Il cane selvatico dell Australia". Risposta: DINGO. Lunghezza: 5 lettere. Schema utile: D____.

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Perché la soluzione è Dingo? Il Dingo è un mammifero selvatico originario dell’Australia, noto per il suo aspetto simile a quello di un cane domestico, ma con caratteristiche distintive come il mantello di colore giallo-oro e le orecchie appuntite. Questo animale ha un ruolo importante nell’ecosistema locale, contribuendo al controllo delle popolazioni di roditori e altri piccoli mammiferi. La presenza del Dingo testimonia l’adattamento di questa specie alle condizioni ambientali australiane, dove si è evoluto isolato nel corso dei secoli.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cane selvatico dell Australia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Soluzione per 'Il cane selvatico dell Australia' (5 lettere)

In presenza della definizione "Il cane selvatico dell Australia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cane selvatico dell Australia" conferma che la soluzione 'Dingo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Dingo

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con D
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: D____
  • Schema finale: _INGO

Le 5 lettere della soluzione Dingo

D Domodossola
I Imola
N Napoli
G Genova
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cane selvatico dell Australia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dingo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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