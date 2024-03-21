Il cane selvatico dell Australia

Home / Soluzioni Cruciverba / Il cane selvatico dell Australia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il cane selvatico dell Australia' è 'Dingo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DINGO

Come completare la definizione Definizione: Il cane selvatico dell Australia

Il cane selvatico dell Australia Risposta: DINGO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: D____

D____ Inizia con: D

D Finisce con: O

Definizione: "Il cane selvatico dell Australia". Risposta: DINGO. Lunghezza: 5 lettere. Schema utile: D____.

Perché la soluzione è Dingo? Il Dingo è un mammifero selvatico originario dell’Australia, noto per il suo aspetto simile a quello di un cane domestico, ma con caratteristiche distintive come il mantello di colore giallo-oro e le orecchie appuntite. Questo animale ha un ruolo importante nell’ecosistema locale, contribuendo al controllo delle popolazioni di roditori e altri piccoli mammiferi. La presenza del Dingo testimonia l’adattamento di questa specie alle condizioni ambientali australiane, dove si è evoluto isolato nel corso dei secoli.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cane selvatico dell Australia". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Dingo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Il cane selvatico dell Australia' (5 lettere)

In presenza della definizione "Il cane selvatico dell Australia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cane selvatico dell Australia" conferma che la soluzione 'Dingo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Dingo

Schema parole: 5

La soluzione inizia con D

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: D____

Schema finale: _INGO

Le 5 lettere della soluzione Dingo

D Domodossola I Imola N Napoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cane selvatico dell Australia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dingo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.