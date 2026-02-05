Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa' è 'Polinesiani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLINESIANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Polinesiani? I polinesiani sono i popoli originari di isole come Tahiti e le Samoa, noti per le tradizioni culturali ricche e le abilità nella navigazione. Sono parte di un vasto gruppo etnico che si è diffuso attraverso l'Oceano Pacifico, portando con sé usanze uniche e lingue proprie. La loro storia è caratterizzata da antiche migrazioni e un forte legame con il mare, che ha plasmato la loro identità e i loro insediamenti.

Se la definizione "Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Polinesiani:

P Padova O Otranto L Livorno I Imola N Napoli E Empoli S Savona I Imola A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli indigeni di Tahiti e delle Samoa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

