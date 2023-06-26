Si mette sopra per dimenticare

SOLUZIONE: PIETRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si mette sopra per dimenticare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette sopra per dimenticare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pietra? Una pietra può essere utilizzata come un modo simbolico per lasciar andare i ricordi dolorosi o le preoccupazioni, coprendole e lasciandole nel passato. Quella che si pone sopra qualcosa rappresenta un tentativo di ignorare o di non voler più pensare a determinati eventi, creando una barriera tra il presente e il passato. Questo gesto può aiutare a trovare una certa pace interiore, lasciando che il cuore si liberi da pesi indesiderati. Così, l’atto di coprire può diventare un gesto di distacco.

Se la definizione "Si mette sopra per dimenticare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette sopra per dimenticare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pietra:

P Padova I Imola E Empoli T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette sopra per dimenticare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

