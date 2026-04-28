Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole

Anna Gallo | 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole' è 'Ombrellone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMBRELLONE

Perché la soluzione è Ombrellone? L'ombrellone è un elemento utilizzato per creare un'area d'ombra e proteggersi dai raggi solari diretti mentre si è in spiaggia. La sua presenza permette di ripararsi efficacemente dal sole, offrendo un riparo temporaneo e confortevole. È spesso di grandi dimensioni e realizzato con materiali resistenti ai raggi UV e alle intemperie. L'ombrellone rappresenta un alleato indispensabile per chi desidera trascorrere lunghe ore sotto il sole senza rischi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ombrellone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole" conferma che la soluzione 'Ombrellone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ombrellone

O Otranto
M Milano
B Bologna
R Roma
E Empoli
L Livorno
L Livorno
O Otranto
N Napoli
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Al mare ci si mette sotto per ripararsi dal sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ombrellone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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