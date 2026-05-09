Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce

Home / Soluzioni Cruciverba / Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce' è 'Multa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MULTA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Multa? La multa è una sanzione che il vigile applica a chi trasgredisce le norme del codice della strada. Rappresenta un mezzo per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica, inducendo i cittadini a rispettare le regole stabilite. Quando qualcuno viola le disposizioni, come il divieto di sosta o il limite di velocità, si trova a dover affrontare questa penalità. La multa è uno strumento di controllo che mira a scoraggiare comportamenti illeciti e a garantire il rispetto delle leggi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Multa

Quando la definizione "Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce" conferma che la soluzione 'Multa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Multa

M Milano U Udine L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sanzione che il vigile mette a chi trasgredisce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Multa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi la prende pagaUna punizione pecuniariaL affibbiano i vigiliCosì era detto il Vigile del FuocoIl vegetariano non vi mette piedeLo è una che mette pauraLo intima il vigileLo impone il vigile