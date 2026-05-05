Fa agire i suoi attori stando sopra di essi

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Fa agire i suoi attori stando sopra di essi' è 'Marionettista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIONETTISTA

Perché la soluzione è Marionettista? Il termine marionettista indica colui che controlla le marionette muovendole con fili invisibili, dando vita a personaggi di legno o stoffa. La sua azione avviene dall'alto, sopra le marionette, dirigendone i movimenti con destrezza e precisione. Questa figura è fondamentale nello spettacolo, poiché il suo ruolo è quello di creare l’illusione di autonomia nei personaggi, pur mantenendo il controllo totale dall’alto. La sua abilità consiste nel coordinare ogni gesto, mantenendo il pubblico affascinato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa agire i suoi attori stando sopra di essi". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fa agire i suoi attori stando sopra di essi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Marionettista

In presenza della definizione "Fa agire i suoi attori stando sopra di essi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa agire i suoi attori stando sopra di essi" conferma che la soluzione 'Marionettista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Marionettista

M Milano A Ancona R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli T Torino T Torino I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa agire i suoi attori stando sopra di essi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Marionettista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Recita tirando i filiGuarda i suoi attori dall alto in bassoGuarda sempre tutti i propri attori dall alto in bassoFa sentire i suoi stimoliSi fa in bianco stando svegliFa agire con irruenzaL elettore vi fa la croce sopraCi dorme sopra chi non fa più nulla