SOLUZIONE: PIETRA MILIARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si dice lo sia un evento di importanza storica" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice lo sia un evento di importanza storica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pietra Miliare? Una pietra miliare rappresenta un momento cruciale nella storia, segnando un punto di svolta o un progresso significativo. È un simbolo di progresso e di traguardi importanti che influenzano il corso degli eventi futuri. Viene utilizzata anche come riferimento per misurare il passare del tempo o le tappe di un percorso. Riconoscere una pietra miliare significa riconoscere un evento di grande rilevanza storica.

Quando la definizione "Si dice lo sia un evento di importanza storica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice lo sia un evento di importanza storica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Pietra Miliare:

P Padova I Imola E Empoli T Torino R Roma A Ancona M Milano I Imola L Livorno I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice lo sia un evento di importanza storica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

