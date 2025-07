Dimenticare ma in maniera aulica nei cruciverba: la soluzione è Obliare

OBLIARE

Curiosità e Significato di Obliare

Perché la soluzione è Obliare? Obliare significa dimenticare qualcosa in modo voluto e consapevole, spesso con un tocco di eleganza o distacco. È come mettere da parte un ricordo o un pensiero, preferendo non richiamarlo alla mente. Questa parola richiama un atteggiamento più raffinato rispetto all’oblio semplice, suggerendo una scelta deliberata di lasciar andare. In definitiva, obliare è dimenticare con stile e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Obliare

O Otranto

B Bologna

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A B R A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARABO" ARABO

