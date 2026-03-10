Serve per non dimenticare nulla al supermercato

Home / Soluzioni Cruciverba / Serve per non dimenticare nulla al supermercato

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Serve per non dimenticare nulla al supermercato' è 'Lista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serve per non dimenticare nulla al supermercato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serve per non dimenticare nulla al supermercato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lista? Una lista è uno strumento utile per organizzare la spesa, aiutando a ricordare tutti gli acquisti necessari. Scrivendo i vari alimenti e prodotti di cui si ha bisogno, si evita di dimenticare articoli importanti e si rende più efficiente il viaggio al supermercato. La lista permette di controllare facilmente ciò che si ha già e ciò che ancora manca, risparmiando tempo e fatica. Con una lista ben fatta, la spesa diventa più semplice e meno stressante.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Serve per non dimenticare nulla al supermercato nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Lista

Se la definizione "Serve per non dimenticare nulla al supermercato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serve per non dimenticare nulla al supermercato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Lista:

L Livorno I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serve per non dimenticare nulla al supermercato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Al supermercato si va con quella della spesaÈ distinta anche se laceraServe per non dimenticare al supermercatoIl barman lo serve al suo clienteServe al cittadino per accedere ai servizi onlineServe al contadinoServe dal 1 gennaio fino al 31 dicembre